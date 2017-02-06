Поблизу Попасного загинув військовослужбовець із позивним "Смайлик"
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 6 лютого. УНН. У п’ятницю, 3 лютого, поблизу села Новозванівка Попаснянського району (Луганська область), внаслідок прямого влучання міни в окоп, помер житель Кривого Рогу Роман Горкун (позивний “Смайлик”). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує УНН-Центр.
Осколками бійцю посікло ноги, шию та голову, але він спочатку був у свідомості і навіть міг розмовляти. Його було доставлено до лікарні Попасної, де приблизно о 23:00 він помер.
Військовий був призваний за мобілізацією у 2015 році, наприкінці того ж року потрапив до свого підрозділу і залишився там після підписання контракту навесні 2016-го.
Ховатимуть героя у Кривому Розі, точна дата поки достеменно невідома.