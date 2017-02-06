Вблизи Попасной погиб военнослужащий с позывным "Смайлик"
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 6 февраля. УНН. В пятницу, 3 февраля, вблизи села Новозвановка Попаснянского района (Луганская область), в результате прямого попадания мины в окоп, умер житель Кривого Рога Роман Горкун (позывной "Смайлик"). Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, информирует УНН-Центр .
Осколками бойцу посекло ноги, шею и голову, но он сначала был в сознании и даже мог разговаривать. Он был доставлен в больницу Попасной, где примерно в 23:00 он умер.
Военный был призван по мобилизации в 2015 году, в конце того же года попал в свое подразделение и остался там после подписания контракта весной 2016-го.
Хоронить героя будут в Кривом Роге, точная дата пока точно неизвестна.