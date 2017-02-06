Вблизи Попасной погиб военнослужащий с позывным "Смайлик"

Осколками бойцу посекло ноги, шею и голову, но он сначала был в сознании и даже мог разговаривать. Он был доставлен в больницу Попасной, где примерно в 23:00 он умер.

Военный был призван по мобилизации в 2015 году, в конце того же года попал в свое подразделение и остался там после подписания контракта весной 2016-го.

Хоронить героя будут в Кривом Роге, точная дата пока точно неизвестна.