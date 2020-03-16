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Поблизу Нової Зеландії зупинили лайнер Golden Princess через підозру у пасажирів COVID-19

Поблизу Нової Зеландії зупинили лайнер Golden Princess через підозру у пасажирів COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Біля берегів Нової Зеландії зупинився круїзний лайнер Golden Princess через підозру на коронавірус у трьох пасажирів. Зараз корабель стоїть у гавані Акароа неподалік від міста Крайстчерч, передає УНН із посиланням на AFP.

"За словами представників охорони здоров'я, пасажирам на круїзному лайнері Golden Princess було заборонено висаджуватися в порту Нової Зеландії у неділю через передбачувані випадки коронавірусу на борту", ​​- пишуть у виданні.

Так, на борту лайнера перебувають 2600 пасажирів і 1100 членів екіпажу.

Ніхто не зможе покинути судно, поки не стануть відомі результати тестів на коронавірус у трьох людей, яких раніше з підозрою на коронавірус ізолював корабельний лікар.

Варто відзначити, що Golden Princess - це вже третій корабель компанії Princess Cruises, який потрапив у таку ситуацію через коронавірус.

Раніше біля берегів Японії на карантині стояв лайнер Diamond Princess, де коронавірус виявили у понад 700 осіб, серед них були і українці.

Всього на лайнері Diamond Princess знаходилося 25 громадян України, всі вони є членами екіпажу.

Ще на одному лайнері Grand Princess, який виконував круїз з Сан-Франциско на Гаваї, прийшов указ терміново повернутися в порт відправлення через те, що у двох пасажирів, які були на судні з 11 по 21 лютого під час круїзу в Мексику, виявили коронавірус. Один із заражених помер.

На борту лайнера знаходилися близько 3500 осіб, з них 49 українців. Вірус виявлений у 19 членів екіпажу і двох пасажирів.

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