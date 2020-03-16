Вблизи Новой Зеландии остановили лайнер Golden Princess из-за подозрения у пасажиров COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Возле берегов Новой Зеландии остановился круизный лайнер Golden Princess из-за подозрения на коронавирус у троих пассажиров. Сейчас корабль стоит в гавани Акароа неподалеку от города Крайстчерч, передает УНН со ссылкой на AFP.
"По словам представителей здравоохранения, пассажирам на круизном лайнере Golden Princess было запрещено высаживаться в порту Новой Зеландии в воскресенье из-за предполагаемых случаев коронавируса на борту", - пишут в издании.
Так, на борту лайнера находятся 2600 пассажиров и 1100 членов экипажа.
Никто не сможет покинуть судно, пока не станут известны результаты тестов на коронавирус у троих человек, которых ранее с подозрением на коронавирус изолировал корабельный врач.
Стоит отметить, что Golden Princess - это уже третий корабль компании Princess Cruises, который попал в такую ситуацию из-за коронавируса.
Ранее у берегов Японии на карантине стоял лайнер Diamond Princess, где коронавирус обнаружили более чем 700 человек, среди них были и украинцы.
Всего на лайнере Diamond Princess находилось 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
Еще на одном лайнере Grand Princess, который выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи, пришел указ срочно вернуться в порт отправления из-за того, что у двух пассажиров, которые были на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирус . Один из зараженных скончался.
На борту лайнера находились около 3500 человек, из них 49 украинцев. Вирус обнаружен у 19 членов экипажа и двух пассажиров.