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Поблизу Маріуполя розпочалася утилізація боєприпасів - Я.Чепурний

Поблизу Маріуполя розпочалася утилізація боєприпасів - Я.Чепурний

Київ • УНН

 • 22630 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Гучні звуки вибухів та ударні хвилі, які налякали мешканців Маріуполя, спричинені плановою утилізацією боєприпасів, які проводять інженерно-саперні підрозділи на спеціально призначених полігонах поблизу міста Маріуполь. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомив речник прес-центру АТО Ярослав Чепурний.

“Там (у Маріуполі — ред.) нічого страшного не відбувається, там іде планова утилізація боєприпасів, яку проводять наші інженерно-саперні підрозділи. Це відбувається поблизу Маріуполя на території спеціальних полігонів, визначених для цих цілей”, — сказав Я.Чепурний.

Він уточнив, що ліквідація боєприпасів триватиме орієнтовно до 15:00.

Нагадаємо, жителі Центрального району Маріуполя повідомили про звуки вибухів та потужну ударну хвилю, що їх супроводжувала.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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