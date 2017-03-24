Поблизу Маріуполя розпочалася утилізація боєприпасів - Я.Чепурний
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Гучні звуки вибухів та ударні хвилі, які налякали мешканців Маріуполя, спричинені плановою утилізацією боєприпасів, які проводять інженерно-саперні підрозділи на спеціально призначених полігонах поблизу міста Маріуполь. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомив речник прес-центру АТО Ярослав Чепурний.
“Там (у Маріуполі — ред.) нічого страшного не відбувається, там іде планова утилізація боєприпасів, яку проводять наші інженерно-саперні підрозділи. Це відбувається поблизу Маріуполя на території спеціальних полігонів, визначених для цих цілей”, — сказав Я.Чепурний.
Він уточнив, що ліквідація боєприпасів триватиме орієнтовно до 15:00.
Нагадаємо, жителі Центрального району Маріуполя повідомили про звуки вибухів та потужну ударну хвилю, що їх супроводжувала.