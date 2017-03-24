Поблизу Маріуполя розпочалася утилізація боєприпасів - Я.Чепурний

“Там (у Маріуполі — ред.) нічого страшного не відбувається, там іде планова утилізація боєприпасів, яку проводять наші інженерно-саперні підрозділи. Це відбувається поблизу Маріуполя на території спеціальних полігонів, визначених для цих цілей”, — сказав Я.Чепурний.

Він уточнив, що ліквідація боєприпасів триватиме орієнтовно до 15:00.

Нагадаємо, жителі Центрального району Маріуполя повідомили про звуки вибухів та потужну ударну хвилю, що їх супроводжувала.