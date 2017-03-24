Вблизи Мариуполя продолжается утилизация боеприпасов - Я.Чепурный
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Громкие звуки взрывов и ударные волны, которые напугали жителей Мариуполя, вызваны плановой утилизацией боеприпасов, которую проводят инженерно-саперные подразделения на специально предназначенных полигонах вблизи города Мариуполь. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщил руководитель пресс-центра АТО Ярослав Чепурный.
"Там (в Мариуполе - ред.) ничего страшного не происходит, там идет плановая утилизация боеприпасов, которую проводят наши инженерно-саперные подразделения. Это происходит вблизи Мариуполя на территории специальных полигонов, определенных для этих целей", - сказал Я.Чепурный.
Он уточнил, что ликвидация боеприпасов продлится ориентировочно до 15:00.
Напомним, жители Центрального района Мариуполя сообщили о звуках взрывов и мощной ударной волне, которая их сопровождала.