Вблизи Мариуполя продолжается утилизация боеприпасов - Я.Чепурный

"Там (в Мариуполе - ред.) ничего страшного не происходит, там идет плановая утилизация боеприпасов, которую проводят наши инженерно-саперные подразделения. Это происходит вблизи Мариуполя на территории специальных полигонов, определенных для этих целей", - сказал Я.Чепурный.

Он уточнил, что ликвидация боеприпасов продлится ориентировочно до 15:00.

Напомним, жители Центрального района Мариуполя сообщили о звуках взрывов и мощной ударной волне, которая их сопровождала.