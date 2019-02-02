Поблизу арсеналу військові затримали трьох підозрілих осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Вчора, 1 лютого, поблизу одного з арсеналів Збройних сил України в лісовій місцевості черговою зміною було виявлено та спільно з оперативним підрозділом військової служби правопорядку ЗС України затримано трьох підозрілих громадян, які наближалися до зони охорони. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЗСУ.
Про подію невідкладно повідомлено представників Національної поліції України та Служби безпеки України в зоні їхньої відповідальності. Затриманих передано правоохоронцям.
Як повідомляв УНН, безпілотник біля військового арсеналу навіть не злетів.
Раніше повідомлялося, що вночі 8 січня близько 22:00 черговими радіолокаційними засобами одного з арсеналів ЗС України виявлено сигнали управління безпілотного літального апарату (БПЛА) за декілька кілометрів від військового об’єкту.