Поблизу арсеналу військові затримали трьох підозрілих осіб

Про подію невідкладно повідомлено представників Національної поліції України та Служби безпеки України в зоні їхньої відповідальності. Затриманих передано правоохоронцям.

Як повідомляв УНН, безпілотник біля військового арсеналу навіть не злетів.



Раніше повідомлялося, що вночі 8 січня близько 22:00 черговими радіолокаційними засобами одного з арсеналів ЗС України виявлено сигнали управління безпілотного літального апарату (БПЛА) за декілька кілометрів від військового об’єкту.