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Поблизу арсеналу військові затримали трьох підозрілих осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Вчора, 1 лютого, поблизу одного з арсеналів Збройних сил України в лісовій місцевості черговою зміною було виявлено та спільно з оперативним підрозділом військової служби правопорядку ЗС України затримано трьох підозрілих громадян, які наближалися до зони охорони. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЗСУ. 

Про подію невідкладно повідомлено представників Національної поліції України та Служби безпеки України в зоні їхньої відповідальності. Затриманих передано правоохоронцям.

Як повідомляв УНН, безпілотник біля військового арсеналу навіть не злетів

Раніше повідомлялося, що вночі 8 січня близько 22:00 черговими радіолокаційними засобами одного з арсеналів ЗС України виявлено сигнали управління безпілотного літального апарату (БПЛА) за декілька кілометрів від військового об’єкту.

Українські Національні Новини

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