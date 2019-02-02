Вблизи арсенала военные задержали трех подозрительных лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Вчера, 1 февраля, возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в лесной местности очередной сменой были обнаружены и совместно с оперативным подразделением военной службы правопорядка ВС Украины задержаны трое подозрительных граждан, приближающихся к зоне охраны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВСУ.
О событии безотлагательно сообщено представителей Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины в зоне их ответственности. Задержанных переданы правоохранителям.
Как сообщал УНН, беспилотник у военного арсенала даже не взлетел.
Ранее сообщалось, что ночью 8 января около 22:00 очередными радиолокационными средствами одного из арсеналов ВС Украины выявлено сигналы управления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) за несколько километров от военного объекта.