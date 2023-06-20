Побив хлопчаків у столичному скейт-парку: чоловіка відправлять під суд
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Киянина, який побив двох хлопчиків у скейт-парку, відправлять під суд, передає УНН із посиланням на прокуратуру Києва.
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"... скеровано до суду обвинувальний акт відносно 36-річного киянина за фактом побиття малолітніх дітей (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст.126 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними правоохоронців, інцидент трапився 30 квітня на території парку «Партизанської слави».
36-річний киянин через надуманий привід вступив в конфлікт з хлопчиками 12 та 13 років, які катались на скейті. Під час інциденту підозрюваний наніс дітям удари по різним частинам тіла. За висновком судово-медичного експерта, травми, які отримав 13-річний юнак, відносяться до легких тілесних ушкоджень. Іншому малолітньому учаснику події внаслідок спричинених ударів завдано фізичного болю.
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