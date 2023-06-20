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Избил мальчишек в столичном скейт-парке: мужчину отправят под суд

Киев • УНН

 • 1359290 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Киевлянина, который избил двух мальчиков в скейт-парке, отправят под суд, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

Избил мальчишек в столичном скейт-парке: мужчину отправят под суд

Цитата

"... направлено в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего киевлянина по факту избиения малолетних детей (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст.126 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным правоохранителей, инцидент произошел 30 апреля на территории парка «Партизанской славы».

36-летний киевлянин по надуманному поводу вступил в конфликт с мальчиками 12 и 13 лет, которые катались на скейте. Во время инцидента подозреваемый нанес детям удары по различным частям тела. По заключению судебно-медицинского эксперта, травмы, которые получил 13-летний юноша, относятся к легким телесным повреждениям. Другому малолетнему участнику происшествия в результате причиненных ударов нанесена физическая боль.

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