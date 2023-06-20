Підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки на Прикарпатті арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки в Івано-Франківській області відправили під арешт, повідомили у вівторок у Національній поліції України, пише УНН.
Цитата
"Підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки взяли під варту. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави підозрюваному Івано-Франківський міський суд обрав сьогодні, 20 червня", - повідомили у поліції у Telegram.
Деталі
Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання — до довічного позбавлення волі.
Доповнення
На Прикарпатті зникла 9-річна дівчинка, яку потім знайшли мертвою в хащах на території одного з селищ. Неподалік знайшли і одяг дівчинки. Було встановлено, що до злочину причетний 34-річний родич.
Як з’ясували слідчі, фігурант того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата - батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Фігурант запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку, вказували у поліції.