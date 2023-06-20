Подозреваемого в убийстве 9-летней девочки на Прикарпатье арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Ивано-Франковской области отправили под арест, сообщили во вторник в Национальной полиции Украины, пишет УНН.
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"Подозреваемого в убийстве 9-летней девочки взяли под стражу. Меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога подозреваемому Ивано-Франковский городской суд избрал сегодня, 20 июня", - сообщили в полиции в Telegram.
Детали
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание — до пожизненного лишения свободы.
Дополнение
На Прикарпатье пропала 9-летняя девочка, которую потом нашли мертвой в зарослях на территории одного из поселков. Неподалеку нашли и одежду девочки. Было установлено, что к преступлению причастен 34-летний родственник.
Как выяснили следователи, фигурант в тот день приехал в гости к своему двоюродному брату - отцу девочки. Вскоре ребенок пошел к сестре, а мужчина пошел за ней. Фигурант предложил сократить дорогу и так заманил ее в чащу. Там он изнасиловал и задушил девочку, указывали в полиции.