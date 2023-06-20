Подозреваемого в убийстве 9-летней девочки на Прикарпатье арестовали

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 30001 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 65274 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 69822 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 184286 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 99894 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 102519 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 301129 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 80401 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 131343 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169714 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.7м/с
57%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 224824 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 120928 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 75909 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 56062 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 20626 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 184331 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 227066 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 301159 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 311791 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 361386 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 22203 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 57618 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 77422 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 122405 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 69137 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Подозреваемого в убийстве 9-летней девочки на Прикарпатье арестовали

Киев • УНН

 • 950086 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Ивано-Франковской области отправили под арест, сообщили во вторник в Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Подозреваемого в убийстве 9-летней девочки на Прикарпатье арестовали

Цитата

"Подозреваемого в убийстве 9-летней девочки взяли под стражу. Меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога подозреваемому Ивано-Франковский городской суд избрал сегодня, 20 июня", - сообщили в полиции в Telegram.

Детали

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — до пожизненного лишения свободы.

Дополнение

На Прикарпатье пропала 9-летняя девочка, которую потом нашли мертвой в зарослях на территории одного из поселков. Неподалеку нашли и одежду девочки. Было установлено, что к преступлению причастен 34-летний родственник.

Как выяснили следователи, фигурант в тот день приехал в гости к своему двоюродному брату - отцу девочки. Вскоре ребенок пошел к сестре, а мужчина пошел за ней. Фигурант предложил сократить дорогу и так заманил ее в чащу. Там он изнасиловал и задушил девочку, указывали в полиции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33