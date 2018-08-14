Побиття жінок в Одесі: одна з постраждалих відмовилася від претензій до кривдника
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 серпня. УНН. Правоохоронці Одеси проводять розслідування за фактом побиття жінок у середмісті Одеси. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
Загалом до поліції надійшло три заяви від постраждалих, однак згодом одна з них написала заяву про те, що не має претензій до кривдника. Під час проведення експертизи було встановлено, що чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, сам він не міг пояснити свій вчинок, бо нічого не пам’ятає.
"Стосовно чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч.1 с.296 ККУ (хуліганство). Санкція статті не передбачає утримання під вартою. Наразі проводиться розслідування за фактом хуліганства. Направлено до суду клопотання про проведення експертиз щодо визначення ступеня тілесних ушкоджень постраждалих", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, 11 серпня у середмісті Одеси чоловік побив кількох жінок, серед яких була і вагітна. Згодом зловмиснику оголосили про підозру.