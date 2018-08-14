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Избиение женщин в Одессе: одна из пострадавших отказалась от претензий к обидчику

Киев • УНН

 • 12951 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 14 августа. УНН. Правоохранители Одессы проводят расследование по факту избиения женщин в центре Одессы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

Избиение женщин в Одессе: одна из пострадавших отказалась от претензий к обидчику

Всего в полицию поступило три заявления от пострадавших, однако впоследствии одна из них написала заявление о том, что не имеет претензий к обидчику. При проведении экспертизы было установлено, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, сам он не мог объяснить свой поступок, потому что ничего не помнит.

"В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч.1 с.296 УК (хулиганство). Санкция статьи не предусматривает содержание под стражей. В настоящее время проводится расследование по факту хулиганства. Направлено в суд ходатайство о проведении экспертиз по определению степени телесных повреждений пострадавших", - отметили в полиции.

Напомним, 11 августа в центре Одессы мужчина избил нескольких женщин, среди которых была и беременная. Впоследствии злоумышленнику объявили о подозрении.

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