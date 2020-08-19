Побиття ув'язненого працівником у СІЗО розслідують в Кропивницькому

“До прокуратури надійшла інформація про те, що у одного із ув’язнених Кропивницького СІЗО виявлено тілесні ушкодження. За вказаним фактом працівниками прокуратури здійснено виїзд до слідчого ізолятору. В ході прокурорської перевірки ув’язнений пояснив, що дані травми ним отримані від працівників слідчого ізолятору”, — зазначили в прокуратурі.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Розпочали досудове розслідування, яке здійснюють слідчі територіального відділу ДБР.

Нагадаємо, колишнього очільника Кропивницького СІЗО підозрюють у розтраті бюджетних коштів.