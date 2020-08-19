Избиение заключенного работником в СИЗО расследуют в Кропивницком

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 79254 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101350 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125828 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106884 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126810 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101083 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101918 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103903 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101924 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101503 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Избиение заключенного работником в СИЗО расследуют в Кропивницком

Избиение заключенного работником в СИЗО расследуют в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 12725 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 августа. УНН. Прокуратура Кировоградской области начала уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГУ "Кропивницкий следственный изолятор". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"В прокуратуру поступила информация о том, что у одного из заключенных Кропивницкого СИЗО обнаружены телесные повреждения. По данному факту работниками прокуратуры осуществлен выезд в следственный изолятор. В ходе прокурорской проверки заключенный пояснил, что данные травмы им получены от сотрудников следственного изолятора", - отметили в прокуратуре.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Начали досудебное расследование, которое осуществляют следователи территориального отдела ГБР.

Напомним, бывшего начальника Кропивницкого СИЗО подозревают в растрате бюджетных средств.

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