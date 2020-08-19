Избиение заключенного работником в СИЗО расследуют в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 августа. УНН. Прокуратура Кировоградской области начала уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГУ "Кропивницкий следственный изолятор". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
"В прокуратуру поступила информация о том, что у одного из заключенных Кропивницкого СИЗО обнаружены телесные повреждения. По данному факту работниками прокуратуры осуществлен выезд в следственный изолятор. В ходе прокурорской проверки заключенный пояснил, что данные травмы им получены от сотрудников следственного изолятора", - отметили в прокуратуре.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.
Начали досудебное расследование, которое осуществляют следователи территориального отдела ГБР.
Напомним, бывшего начальника Кропивницкого СИЗО подозревают в растрате бюджетных средств.