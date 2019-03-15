Побиття школярки в Києві: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Поліція Києва встановила осіб причетних до побиття школярки та особу самої потерпілої. Зокрема з’ясувалось, що конфлікт між дівчатами виник через неприязні стосунки. Наразі за фактом побиття відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посилання на ГУ Нацполіції у Києві.
"Потерпіла - це київська школярка 2004 року народження. Правоохоронці поспілкувалися з учасницями події та їх батьками. Крім цього, проводиться робота з адміністрацією навчальних закладів та психологами надається кваліфікована допомога, як учасникам інциденту так і свідкам події", - розповіла начальник відділу ювенальної превенції УПД ГУНП у м. Києві Оксана Поплавська.
Працівники ювенальної превенції з'ясували, що конфлікт між дівчатами виник через неприязні стосунки. Коли вони зустрілись на вулиці, словесна перепалка переросла у бійку.
Слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство). Наразі триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, у Києві поліція встановлює деталі побиття школярки неподалік однієї зі шкіл Деснянського району.