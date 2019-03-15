Побиття школярки в Києві: поліція відкрила провадження

КИЇВ. 15 березня. УНН. Поліція Києва встановила осіб причетних до побиття школярки та особу самої потерпілої. Зокрема з’ясувалось, що конфлікт між дівчатами виник через неприязні стосунки. Наразі за фактом побиття відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посилання на ГУ Нацполіції у Києві.