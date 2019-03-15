Избиение школьницы в Киеве: полиция открыла уголовное производство

"Потерпевшая - это киевская школьница 2004 года рождения. Правоохранители пообщались с участниками события и их родителями. Кроме этого, проводится работа с администрацией учебных заведений и психологами оказывается квалифицированная помощь, как участникам инцидента так и свидетелям происшествия", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в г. Киеве Оксана Поплавская.

Работники ювенальной превенции выяснили, что конфликт между девушками возник из-за неприязненных отношений. Когда они встретились на улице, словесная перепалка переросла в драку.

Следственным отделом Деснянского УП ГУНП в г. Киеве по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство). Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНН, в Киеве полиция устанавливает детали избиения школьницы неподалеку одной из школ Деснянского района.