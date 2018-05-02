Побиття нардепа Найєма: з'явилося нове відео
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Ще одне відео інциденту з нападом на народного депутата Мустафу Найєма оприлюднили у мережі. Його оприлюднив користувач Facebook Олександр Кузьменко, відзначивши, що на відео п'ятеро людей, а не четверо, про яких говорив раніше нардеп, передає УНН.
"На відео 5 людей. Мустафа каже про 4-х, 5-го він виводить сам", - заявив Кузьменко.
Нагадаємо, Найєма побили увечері 30 квітня біля Бессарабського ринку.
Трьом зловмисникам, які напали на народного депутата Мустафу Наєма, оголосили підозру. Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Найєм заявив, що четвертий нападник вилетів до Баку.