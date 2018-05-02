Избиение нардепа Найема: появилось новое видео
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Еще одно видео инцидента с нападением на народного депутата Мустафу Найема обнародовали в сети. Его обнародовал пользователь Facebook Александр Кузьменко, отметив, что на видео пять человек, а не четыре, о чем говорил ранее нардеп, передает УНН.
"На видео 5 человек. Мустафа говорит о 4-х, 5-го он выводит сам", - заявил Кузьменко.
Напомним, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.
Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.
Найем заявил, что четвертый нападавший вылетел в Баку.