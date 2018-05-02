Избиение нардепа Найема: появилось новое видео

"На видео 5 человек. Мустафа говорит о 4-х, 5-го он выводит сам", - заявил Кузьменко.

Напомним, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.

Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Найем заявил, что четвертый нападавший вылетел в Баку.