Побиття нардепа: Найєм заявив, що четвертий нападник вилетів до Баку

Так, на своїй сторінці нардеп оприлюднив подробиці, які стосуються розслідування щодо побиття.

“...з незрозумілої мені причини, затриманим пред’явлено підозру тільки в хуліганстві, хоча — підкреслюю — спочатку всі четверо проходили по 122-й, оскільки епізодів побиття було два і участь в них брали кілька людей.

При цьому слідство досі не звернувся до суду з проведення мені судово-медичної експертизи і доступу до матеріалів медичного обстеження. Без цих обігу та експертиз (привіт знаменитій поправці в КПК) матеріали для передачі справи в суд будуть неповними. При цьому нам підтвердили, що чергові судді Шевченківського суду сьогодні були на робочому місці”, — написав нардеп.

За його словами, “найдивніше відбувається з четвертим учасником події, який приїхав “на підписку”, безпосередньо завдавав удари і судячи з усього був старшим в цій групі. Адреси реєстрації хлопця поліції були відомі, самого хлопця вже ідентифікували і обіцяли знайти, але тільки що з’ясувалося, що він ... зник і встиг відлетіти в Баку рейсом з Борисполя".

"Автомобіль BMW (АА 9559 МІ), на якому він приїхав, операція “перехоплення” чомусь не зафіксувала і він досі не знайдений, хоча все відбувалося в один і той же час і другу машину знайшли. Відео відстеження автомобіля у слідства немає і воно не вимагалось. Крім цього сам автомобіль був оголошений в розшук з великим запізненням", - додав Найєм.

Він додав, що у нього немає відповідей на питання, чому все так.

"...знаю, що на кількох людей в різних структурах вже вийшли з пропозицією домовитися — справу зам’яти, хлопців відпустити і спустити на гальма. Я щиро сподіваюся, що і слідчі і прокуратури зараз грають на стороні закону, а не на стороні договірних", - резюмував нардеп.

Як повідомляв УНН, трьом зловмисникам, які напали на народного депутата Мустафу Наєма, оголосили підозри.

Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Нагадаємо, Найєма побили увечері 30 квітня 2018 року біля Бесарабського ринку.