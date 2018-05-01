Избиение нардепа: Найем заявил, что четвертый нападающий вылетел в Баку

Так, на своей странице нардеп обнародовал подробности, касающиеся расследования об избиении.

"... по непонятной мне причине, задержанным предъявлено подозрение только в хулиганстве, хотя - подчеркиваю - сначала все четверо проходили по 122-й, поскольку эпизодов избиения было два и участие в них принимали несколько человек.

При этом следствие до сих пор не обратилось в суд по проведению мне судебно-медицинской экспертизы и доступу к материалам медицинского обследования. Без этих обращений и экспертиз (привет знаменитой поправке в КПК) материалы для передачи дела в суд будут неполными. При этом нам подтвердили, что дежурные судьи Шевченковского суда сегодня были на рабочем месте", - написал нардеп.

По его словам, "самое удивительное происходит с четвертым участником события, который приехал "на подписку", непосредственно наносил удары и судя по всему был старшим в этой группе. Адреса регистрации парня полиции были известны, самого парня уже идентифицировали и обещали найти, но только что выяснилось, что он ... исчез и успел улететь в Баку рейсом из Борисполя".

"Автомобиль BMW (АА 9559 МІ), на котором он приехал, операция "перехват" почему-то не зафиксировала и он до сих пор не найден, хотя все происходило в одно и то же время и вторую машину нашли. Видео отслеживание автомобиля у следствия нет и оно не требовалось. Кроме этого сам автомобиль был объявлен в розыск с большим опозданием", - добавил Найем.

Он добавил, что у него нет ответов на вопрос, почему все так.

"... знаю, что несколько человек в разных структурах уже вышли с предложением договориться - дело замять, ребят отпустить и спустить на тормоза. Я искренне надеюсь, что и следователи и прокуратуры сейчас играют на стороне закона, а не на стороне договорных", - резюмировал нардеп.

Как сообщал УНН, трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрения.

Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Напомним, Найема избили вечером 30 апреля 2018 года возле Бессарабского рынка.