Побиття людей на концерті у Маріуполі розслідуватиме окрема група поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Поліція сформувала окрему слідчо-оперативну групу для роботи з потерпілими внаслідок нападу на концерті у Маріуполі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у Донецькій області.
"Окрема група поліції працює з потерпілими. Поліцейські збирають пояснення кожної людини, яка була присутня на концерті. Наразі заяви про тілесні ушкодження подали дві людини", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора близько 20:30 група невідомих осіб увірвалася в приміщення громадської організації, де відбувався молодіжний концерт. Зловмисники розпилили сльозогінний газ, побили присутніх та пошкодили музичні інструменти.
Всього на момент нападу в приміщенні перебували близько 30 людей. Встановлюються можливі свідки події, поліцейські вивчають речові докази, зібрані на місці злочину, перевірять записи з камер відеоспостереження, розташованих в центрі міста.
За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.