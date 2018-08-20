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Избиения людей на концерте в Мариуполе будет расследовать отдельная группа полицейских

Киев • УНН

 • 8309 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Полиция сформировала отдельную следственно-оперативную группу для работы с пострадавшими в результате нападения на концерте в Мариуполе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Донецкой области.

Избиения людей на концерте в Мариуполе будет расследовать отдельная группа полицейских

"Отдельная группа полиции работает с пострадавшими. Полицейские собирают пояснения каждого человека, который присутствовал на концерте. Сейчас заявления о телесных повреждениях подали два человека", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера около 20:30 группа неизвестных лиц ворвалась в помещение общественной организации, где проходил молодежный концерт. Злоумышленники распылили слезоточивый газ, избили присутствующих и повредили музыкальные инструменты.

Всего на момент нападения в помещении находилось около 30 человек. Устанавливаются возможные свидетели происшествия, полицейские изучают вещественные доказательства, собранные на месте преступления, проверят записи с камер видеонаблюдения, расположенных в центре города.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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