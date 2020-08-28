Побили до смерті через ревнощі: у Фастові арештували двох підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Фастівський міськрайонний суд Київської області застосував запобіжний захід у виді тримання під вартою до двох підозрюваних у побитті до смерті 35-річного чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.
“...Фастівський міськрайонний суд Київської області застосував запобіжний захід у виді тримання під вартою до двох підозрюваних у заподіянні 35-річному чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до його смерті”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що в ніч з 23 на 24 серпня 2020 року в селі Триліси Фастівського району чоловіки, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті ревнощів одного з них до своєї дружини побили місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік помер.
“Зловмисників затримано співробітниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України та за процесуального керівництва місцевої прокуратури затриманим повідомлено про підозру у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого групою осіб, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 ККУ)”, — додали в прокуратурі.
Нагадаємо, за вбивство львівського таксиста засудили на 14 років позбавлення волі двох чоловіків. Обвинувачені своєї вини не визнали.