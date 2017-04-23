По всій Венесуелі пройшли траурні марші опозиції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Тисячі прихильників опозиції в Венесуели взяли участь у жалобі в пам'ять про загиблих під час антиурядових маніфестацій, що тривають в країні вже три тижні, передає УНН з посиланням на ВВС.
“У Каракасі учасники акції, переважно одягнені в біле — колір протестних виступів у Венесуелі, — пройшли маршем центральними вулицями міста, однак поліція заблокувала їм прохід до кінцевої мети — до будівлі управління архиєпархії Венесуели”, — йдеться в повідомленні.
Такі ж марші в цей день відбулися по всій країні.
Як повідомляв УНН, влада Венесуели заявила, що внаслідок грабежів та насильства на тлі масових акцій протесту в ніч на п’ятницю загинули 11 осіб. Це найбільша кількість загиблих за один день за три тижні протестів.