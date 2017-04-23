По всей Венесуэле прошли траурные марши оппозиции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Тысячи сторонников оппозиции в Венесуэле приняли участие в трауре в память о погибших во время антиправительственных манифестаций, которые продолжаются в стране уже три недели, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“В Каракасе участники акции, преимущественно одетые в белое — цвет протестных выступлений в Венесуэле, — прошли маршем по центральным улицам города, однако полиция заблокировала им проход к конечной цели — к зданию управления архиепархии Венесуэлы”, — говорится в сообщении.
Такие же марши в этот день состоялись по всей стране.
Как сообщал УНН, власти Венесуэлы заявили, что в результате грабежей и насилия на фоне массовых акций протеста в ночь на пятницу погибли 11 человек . Это самое большое количество погибших за один день за три недели протестов.