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По всій Аргентині пройшли масові антиурядові протести

По всій Аргентині пройшли масові антиурядові протести

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Акції протесту проти політики уряду пройшли в кількох містах Аргентини, де все ще зберігаються карантинні заходи, введені через поширення коронавірусу. Як повідомив телеканал Todo Noticias, крім столиці, маніфестації пройшли в тому числі в Кордобі, Росаріо і Тукумані, пише УНН.

У Буенос-Айресі найбільша маніфестація пройшла у Обеліска, навколо якого зібралися тисячі людей. Багато протестувальників брали участь в маніфестації, не виходячи зі своїх машин, колона з яких розтягнулася на кілька кварталів.

Маніфестації пройшли і в інших районах міста. Сотні людей з аргентинськими прапорами перекрили один з найбільших проспектів міста — Кабільдо. У багатьох присутніх було в руках кухонне начиння, по якому вони стукали. Шум в підтримку звучав і з вікон по всьому району.

Більшість плакатів маніфестантів були присвячені протестам проти судової реформи, яку хоче провести уряд Альберто Фернандеса. На їхню думку, зміна діючої системи вигідна експрезиденту і чинному віце-президенту Крістіні Фернандес де Кіршнер, яка є фігурантом декількох кримінальних справ. Частина протестуючих також висловлювалася проти карантинних обмежень, які діють вже 150 днів, і просили вжити заходів для боротьби зі злочинністю.

Акції протесту були приурочені до дня пам’яті героя боротьби за незалежність іспанських колоній в Південній Америці генерала Хосе де Сан-Мартіна. Уряд Аргентини не заважав проведенню маніфестацій, але розкритикував організаторів, а міністр охорони здоров’я Хінес Гонсалес Гарсія назвав “скликання маршу в сьогоднішніх умовах безвідповідальністю”. Мер Буенос-Айреса Орасіо Ларрета з опозиційної коаліції “Разом за зміни” утримався від підтримки маніфестації. “Ми знаходимося в непростій ситуації в умовах пандемії, і ми повинні уникати ситуацій, коли люди збираються разом”, — сказав він на прес-конференції.

3 березня влада Аргентини підтвердила перший в країні випадок інфікування коронавірусом. До теперішнього моменту кількість інфікованих перевищила 294 тис., померло понад 5,7 тис. осіб. Згідно з даними ВООЗ — в Аргентині 289 100 інфікованих, з них 5 657 загинули.

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