По Україні очікується найвищий рівень пожежонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У дев'яти областях України у п'ятницю очікується найвищий рівень пожежної небезпеки - загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 12 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Рівненській областях, на Львівщині, Житомирщині та Дніпропетровщині надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили у відомстві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, серпень побив світовий температурний рекорд.