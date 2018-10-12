По Україні очікується найвищий рівень пожежонебезпеки

"За даними Укргідрометцентру, 12 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Рівненській областях, на Львівщині, Житомирщині та Дніпропетровщині надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили у відомстві.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, серпень побив світовий температурний рекорд.