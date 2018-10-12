По Украине ожидается самый высокий уровень пожароопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В девяти областях Украины в пятницу ожидается самый высокий уровень пожарной опасности - угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 12 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Ровенской областях, во Львовской, Житомирской и Днепропетровской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили в ведомстве.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, август побил мировой температурный рекорд.