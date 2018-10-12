По Украине ожидается самый высокий уровень пожароопасности

"По данным Укргидрометцентра, 12 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Ровенской областях, во Львовской, Житомирской и Днепропетровской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили в ведомстве.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, август побил мировой температурный рекорд.