По Україні очікується найвищий рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки переважатиме на вихідних, 20-21 жовтня, на більшій частині території України - загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 20-21 жовтня на більшій частині території України надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, у Київській області надзвичайна (5 класу), а у Києві висока (4 класу) пожежна небезпека", - повідомили у відомстві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, серпень побив світовий температурний рекорд.