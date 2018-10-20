По Украине ожидается самый высокий уровень пожарной опасности

"По данным Укргидрометцентра, 20-21 октября на большей части территории Украины чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, в Киевской области чрезвычайная (5 класса), а в Киеве высокая (4 класса) пожарная опасность", - сообщили в ведомстве.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, август побил мировой температурный рекорд.