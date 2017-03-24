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По периметру арсеналу Балаклії працюватимуть шість саперних груп - Міноборони

По периметру арсеналу Балаклії працюватимуть шість саперних груп - Міноборони

Київ • УНН

 • 12477 перегляди

КИЇВ. 23 березня УНН. На ранок п'ятниці на місці надзвичайної ситуації у Балаклії на Харківщині здійснюєте об’їзд території арсеналу, де напередодні вибухали боєприпаси, в районі приватного сектору та жилих будівель працюватимуть шість саперних груп. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив речник оперативного прес-центру Міноборони у Балаклії Віталій Таранцев.

“Силам пожежних розрахунків, які знаходяться на арсеналі, це підрозділ ЗС, вдалося протягом ночі та ранку локалізувати осередки загоряння. Зараз здійснюють об’їзд військова інженерна служба та командування частини території і вже на основі отриманої інформації будуть прийматись рішення подальших етапів ліквідації наслідків”, - сказав він.

Крім цього він повідомив, що по периметру арсеналу будуть працювати шість саперних груп, які поки що працюватимуть в районі приватного сектору та жилих будівель.

“По периметру арсеналу будуть працювати шість саперних груп, які поки що працюватимуть в районі приватного сектору та жилих будівель. Тобто вони будуть здійснювати виїмку та ліквідацію боєприпасів, які не вибухнули”, - розповів представник прес-центру Міноборони.

За його словами, також заплановано, що будуть працювати п’ять пожежних танків, будуть задіяні інженерні машини розгородження, буде також задіяна техніка вогнегасіння. До цього готувались вчора вночі та сьогодні зрану. "Тобто ми чекаємо оцінки пошкоджень для того, аби вирішити яку техніку задіювати", - зазначив В.Таранцев.

“Серед військовослужбовців поранених та загиблих немає”, - додав він.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.

Раніше повідомлялося, що за інформацією МОЗ, внаслідок НС постраждала одна особа, яку госпіталізовано до лікувального закладу у Харків.

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