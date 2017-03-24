По периметру арсенала в Балаклее будут работать шесть саперных групп - Минобороны

"Силам пожарных расчетов, которые находятся на арсенале, это подразделение ВС, удалось в течение ночи и утра локализовать очаги возгорания. Сейчас осуществляют объезд военная инженерная служба и командование части территории и уже на основе полученной информации будут приниматься решения дальнейших этапов ликвидации последствий", - сказал он.

Кроме этого он сообщил, что по периметру арсенала будут работать шесть саперных групп, которые пока будут работать в районе частного сектора и жилых зданий.

"По периметру арсенала будут работать шесть саперных групп, которые пока будут работать в районе частного сектора и жилых зданий. То есть они будут осуществлять выемку и ликвидацию боеприпасов, которые не взорвались", - рассказал представитель пресс-центра Минобороны.

По его словам, также планируется, что будут работать пять пожарных танков, будут задействованы инженерные машины разграждения, будет также задействована техника пожаротушения. К этому готовились вчера ночью и сегодня утром. "То есть мы ждем оценки повреждений для того, чтобы решить какую технику задействовать", - отметил В.Таранцев.

"Среди военнослужащих раненых и погибших нет", - добавил он.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Были эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключили от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧС на складах боеприпасов открыты два уголовных производства.

В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.

Ранее сообщалось, что по информации Минздрава, в результате ЧС пострадал один человек, которого госпитализировали в лечебное учреждение Харькова.