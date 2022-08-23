По Дніпру вдарили "Іскандером": голова ОВА показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Cьогодні армія рф вдарила по Дніпру ракетою "Іскандер". Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав в Telegram фото наслідків, інформує УНН.
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"Дніпро після ранкового прильоту російської ракети "Іскандер", – написав Резніченко.
Нагадаємо
Валентин Резніченко повідомляв, що сьогодні російські війська ракетним ударом зруйнували у Дніпрі будинок, а Нікополь атакували дронами-камікадзе та РСЗВ "Град".