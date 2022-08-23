По Днепру ударили "Искандером": глава ОВА показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня армия рф ударила по Днепру ракетой "Искандер". Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко показал в Telegram фото последствий, информирует УНН.
Цитата
"Днепр после утреннего прилета российской ракеты "Искандер", – написал Резниченко.
Напомним
Валентин Резниченко сообщал, что сегодня российские войска ракетным ударом разрушили в Днепре дом, а Никополь атаковали дронами-камикадзе и РСЗО "Град".