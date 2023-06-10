По Арабатській стрілці вдарили ракетами Storm Shadow
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. За оцінкою Розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) удар по штабу окупантів в Арабатській стрілці, Херсонщина, було здійснено, ймовірно, франко-британськими крилатими ракетами Storm Shadow. Про це повідомляє OSINT-аналітик Бенджамін Піттет у Twitter, пише УНН.
Деталі
Також OSINT-спільнота визначила приблизне місце влучання на Арабатській Стрілці — це штаб окупаційних військ «Дніпро», куди у квітні приїздив путін.
Нагадаємо
На Арабатській стрілці у Генічеському районі Херсонщини було чутно вибухи.
Based on this geolocation, I believe Ukraine has just hit an army headquarters visited by Putin in April.
46.019844, 34.846380
2R9W+WHJ Shchaslyvtseve, Kherson Oblast, Ukrainehttps://t.co/Nr1O9AuabK@GeoConfirmed
1/2 https://t.co/J5MYu5cTLO pic.twitter.com/n9QiuaACsM