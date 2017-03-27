Площа плаваючого сміття вдвічі перевищує континентальну площу США

“Пластик дуже шкідливий для довкілля, оскільки пластикові відходи розпадаються 100-1000 років.

Відбувається не лише забруднення водоймищ, околиць доріг та населених пунктів, а й катастрофічний вплив на здоров’я людини. Вже навіть американські дослідники заявили, що пластик викликає мозкові порушення і порушення обміну речовин. При спалюванні пластикових пляшок в атмосферу виділяються токсичні органічні сполуки — діоксини, які негативно впливають на репродуктивну функцію людини.

В кінці 90-х у Тихому океані виявили плавучий сміттєвий острів, який складався, в основному, з пластикових виробів. Спеціалісти-океанологи стверджують, що площа плаваючого сміття у два рази перевищує континентальну площу США.

Що стосується тваринного світу, то і в ньому пластик відіграє пагубну роль. Пластикові відходи в Тихому океані є причиною загибелі більше мільйона морських птахів на рік, а також більше 100 тисяч особин морських ссавців. У шлунках мертвих морських птахів знаходять шприци, запальнички і зубні щітки — всі ці предмети птахи заковтують, сприймаючи їх за їжу”, — розповіла вона.

В Україні, за її словами, пластикові відходи становлять приблизно 40% від загальної маси.

“В Україні щорічно використовується близько 13 млн тонн побутових відходів, які вивозяться на сміттєзвалища під відкритим небом. Близько 40% відходів — пластикові пляшки, пакети, упаковка.

Проте, про системну переробку пластикових відходів на державному рівні поки не йдеться з тієї причини, що населення необхідно навчити самостійно сортувати відходи, а вже потім підключати бізнес структури, які збиратимуть та перероблюватимуть цей сегмент відходів.

Для прикладу, у Німеччині, є спеціальна система штрафів і заохочень. За умови, що людина якісно сортує своє сміття, то квартплата набагато менша. В Японії перероблені відходи служать матеріалом для розширення території острова. Мало хто знає, але 5% території Токіо розташовується на місці, де зовсім недавно було море. В Україні немає штрафів і заохочень для людей, які б змусили сортувати сміття”, — наголосила Т.Тимочко.

Варто зауважити, що в Німеччині серед громадян користуються попитом автомати для збору пластикової та скляної тари, розташовані в торгових точках. На одному із відео, опублікованих в мережі Інтернет, користувачі розповідають, як діє ця система і скільки коштів можна отримати, сдавши тару в такий спосіб.