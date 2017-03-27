Площадь плавающего мусора вдвое превышает континентальную площадь США

ukru
08:46 • 33744 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 94580 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 115184 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 130373 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138277 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 129437 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 120720 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106835 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107753 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103994 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 107623 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 105307 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 108761 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 113754 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 111145 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 140919 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 175954 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 184012 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 179770 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 178510 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 123731 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 132812 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 138687 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 138086 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 142135 просмотра
Актуальное
Площадь плавающего мусора вдвое превышает континентальную площадь США

Площадь плавающего мусора вдвое превышает континентальную площадь США

Киев • УНН

 • 8604 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Плавучий мусорный остров, который в основном состоял из пластиковых изделий, был обнаружен в Тихом океане еще в 90-е годы. Однако и на сегодняшний день проблема хаотического поведения с пластиковыми отходами остается актуальной, в частности для Украины. Об этом в комментарии УНН сообщила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

"Пластик очень вреден для окружающей среды, поскольку пластиковые отходы распадаются 100-1000 лет.

Происходит не только загрязнение водоемов, окраин дорог и населенных пунктов, но и катастрофическое влияние на здоровье человека. Уже даже американские исследователи заявили, что пластик вызывает мозговые нарушения и нарушения обмена веществ. При сжигании пластиковых бутылок в атмосферу выделяются токсичные органические соединения - диоксины, которые негативно влияют на репродуктивную функцию человека.

В конце 90-х в Тихом океане обнаружили плавучий мусорный остров, состоящий, в основном, из пластиковых изделий. Специалисты-океанологи утверждают, что площадь плавающего мусора в два раза превышает континентальную площадь США.

Что касается животного мира, то и в нем пластик играет пагубную роль. Пластиковые отходы в Тихом океане являются причиной гибели более миллиона морских птиц в год, а также более 100 000 особей морских млекопитающих. В желудках мертвых морских птиц находят шприцы, зажигалки и зубные щетки - все эти предметы птицы заглатывают, принимая их за еду", - рассказала она.

В Украине, по ее словам, пластиковые отходы составляют примерно 40% от общей массы.

"В Украине ежегодно используется около 13 млн тонн бытовых отходов, которые вывозятся на свалки под открытым небом. Около 40% отходов - пластиковые бутылки, пакеты, упаковка.

Однако, о системной переработке пластиковых отходов на государственном уровне пока речь не идет по той причине, что население необходимо научить самостоятельно сортировать отходы, а уже потом подключать бизнес структуры, которые будут собирать и перерабатывать этот сегмент отходов.

Например, в Германии, есть специальная система штрафов и поощрений. При условии, что человек качественно сортирует свой мусор, то квартплата гораздо меньше. В Японии переработанные отходы служат материалом для расширения территории острова. Мало кто знает, но 5% территории Токио располагается на месте, где совсем недавно было море. В Украине нет штрафов и поощрений для людей, которые бы заставили сортировать мусор", - отметила Т.Тимочко.

Стоит заметить, что в Германии среди граждан пользуются спросом автоматы для сбора пластиковой и стеклянной тары, расположенные в торговых точках. На одном из видео, опубликованных в сети Интернет, пользователи рассказывают, как действует эта система и сколько средств можно получить, сдавшим тару таким образом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы