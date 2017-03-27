Площадь плавающего мусора вдвое превышает континентальную площадь США

"Пластик очень вреден для окружающей среды, поскольку пластиковые отходы распадаются 100-1000 лет.

Происходит не только загрязнение водоемов, окраин дорог и населенных пунктов, но и катастрофическое влияние на здоровье человека. Уже даже американские исследователи заявили, что пластик вызывает мозговые нарушения и нарушения обмена веществ. При сжигании пластиковых бутылок в атмосферу выделяются токсичные органические соединения - диоксины, которые негативно влияют на репродуктивную функцию человека.

В конце 90-х в Тихом океане обнаружили плавучий мусорный остров, состоящий, в основном, из пластиковых изделий. Специалисты-океанологи утверждают, что площадь плавающего мусора в два раза превышает континентальную площадь США.

Что касается животного мира, то и в нем пластик играет пагубную роль. Пластиковые отходы в Тихом океане являются причиной гибели более миллиона морских птиц в год, а также более 100 000 особей морских млекопитающих. В желудках мертвых морских птиц находят шприцы, зажигалки и зубные щетки - все эти предметы птицы заглатывают, принимая их за еду", - рассказала она.

В Украине, по ее словам, пластиковые отходы составляют примерно 40% от общей массы.

"В Украине ежегодно используется около 13 млн тонн бытовых отходов, которые вывозятся на свалки под открытым небом. Около 40% отходов - пластиковые бутылки, пакеты, упаковка.

Однако, о системной переработке пластиковых отходов на государственном уровне пока речь не идет по той причине, что население необходимо научить самостоятельно сортировать отходы, а уже потом подключать бизнес структуры, которые будут собирать и перерабатывать этот сегмент отходов.

Например, в Германии, есть специальная система штрафов и поощрений. При условии, что человек качественно сортирует свой мусор, то квартплата гораздо меньше. В Японии переработанные отходы служат материалом для расширения территории острова. Мало кто знает, но 5% территории Токио располагается на месте, где совсем недавно было море. В Украине нет штрафов и поощрений для людей, которые бы заставили сортировать мусор", - отметила Т.Тимочко.

Стоит заметить, что в Германии среди граждан пользуются спросом автоматы для сбора пластиковой и стеклянной тары, расположенные в торговых точках. На одном из видео, опубликованных в сети Интернет, пользователи рассказывают, как действует эта система и сколько средств можно получить, сдавшим тару таким образом.