Платникам податків відшкодовано на 38% більше ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. За січень-лютий 2018 року платникам податків відшкодували на 38,5% більше ПДВ, порівно із аналогічним періодом 2017 року. При цьому у лютому було відшкодовано на 32% більше ПДВ, ніж цього ж місяця минулого року, передає УНН з посиланням на Державну фіскальну службу.
“За два місяці 2018 року на рахунки платників відшкодовано 23,6 млрд грн податку на додану вартість, що на 38,5%, або на 6,5 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року. З них 11,5 млрд грн відшкодовано у лютому цього року. Це на 32%, або на 5,4 млрд грн перевищує аналогічний показник 2017 року”, — йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що загалом протягом січня-лютого до загального фонду державного бюджету зібрано 36 млрд грн податку на додану вартість. Це на 604,7 млн грн перевищує перші два місяці минулого року.
Найбільшу частку в загальному обсязі збору ПДВ за січень-лютий цього року забезпечено Офісом з обслуговування великих платників податків ДФС — 59%, ГУ у м. Києві — 13,1%, Дніпропетровській — 3,7%, Харківській та Київській — 2,4%, Одеській — 2,3% областях тощо.
“За лютий зібрано 15 млрд грн ПДВ. Це на 10,2%, або на 1,4 млрд грн більше фактичного збору відповідного періоду минулого року”, — додали у ДФС.
Нагадаємо, станом на 13 березня 2018 року узгоджена сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (ПДВ, - ред.) бізнесу становить 676,2 млн гривень.