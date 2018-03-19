Платникам податків відшкодовано на 38% більше ПДВ

КИЇВ. 19 березня. УНН. За січень-лютий 2018 року платникам податків відшкодували на 38,5% більше ПДВ, порівно із аналогічним періодом 2017 року. При цьому у лютому було відшкодовано на 32% більше ПДВ, ніж цього ж місяця минулого року, передає УНН з посиланням на Державну фіскальну службу.