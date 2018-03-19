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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Налогоплательщикам возмещено на 38% больше НДС

Налогоплательщикам возмещено на 38% больше НДС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. За январь-февраль 2018 года налогоплательщикам возместили на 38,5% больше НДС, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. При этом в феврале было возмещено на 32% больше НДС, чем в этом же месяце прошлого года, передает УНН со ссылкой на Государственную фискальную службу.

“За два месяца 2018 года на счета плательщиков возмещено 23,6 млрд грн налога на добавленную стоимость, на 38,5%, или на 6,5 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года. Из них 11,5 млрд грн возмещено в феврале этого года. Это на 32%, или на 5,4 млрд грн превышает аналогичный показатель 2017 года”, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в целом в январе-феврале в общий фонд государственного бюджета собрано 36 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это на 604,7 млн грн превышает первые два месяца прошлого года.

Наибольшую долю в общем объеме сбора НДС за январь-февраль этого года обеспечено Офисом по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС — 59%, ГУ в г. Киеве — 13,1%, в Днепропетровской — 3,7%, Харьковской и Киевской — 2,4 %, Одесской — 2,3% областях.

“За февраль собрано 15 млрд грн НДС. Это на 10,2%, или на 1,4 млрд грн больше фактического сбора соответствующего периода прошлого года”, - добавили в ГФС.

Напомним, на 13 марта 2018 года согласованная сумма, подлежащая бюджетному возмещению (НДС, — ред.) бизнесу составляет 676,2 млн гривен.

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