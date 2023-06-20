Платформа іномовлення замовила виробництво телепроєктів за понад 9 млн грн у компанії, яка займалася прокатом російських фільмів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» замовила виробництво чотирьох телепроєктів загальною вартістю понад 9,3 млн грн у компанії ТОВ «Маркер медіа». Всі тендери зафіксовані на сайті «Прозоро», передпає УНН.
Деталі
Йдеться про виготовлення чотирьох шоу під робочими назвами «Кулінарне шоу» (на нього спрямовано 3 млн 132 тис. грн), «Розмовна студія» (2 млн 575 тис. 200 грн), «Історична ретроспектива» (1 млн 981 тис. 200 грн), «Прихований кут» (1 млн 614 тис. грн).
«Кулінарне шоу» - має знайомити іноземних глядачів зі спільною культурою різних країн світу та знаходити спільні традиції, особливості проготування однакових продуктів в різних країнах та просувати як важливість, так і вплив України.
«Розмовна студія» - в рамках програми відбуватиметься обговорення експертами тем, проблематики з різних тем, пошук рішень, висновків, прогнозів. В програмі буде задіяно двоє ведучих, які спілкуватимуться з гостями, які перебувають у студії або ж долучатимуться по відео чи телефоном.
«Історична ретроспектива» - має на меті спростування антинаукових міфів та фейків, стереотипів як про європейські країни так і про Україну.
Щодо проекту «Прихований кут», то з договору відомі тільки його технічні характеристики, зокрема те, що дин випуск триватиме 10 хвилин.
Всі програми мають бути виготовлені до кінця цього року. Мова програм – англійська. Всі договори вже укладені.
І цілком можна погодитися з необхідність просування української культури в світі та необхідністю розбиття фейків, однак, слід зауважити, що займатиметься виготовленням програм компанія, якій свого часу було анульовано прокатні посвідчення на три фільми, які виявилися російськими.
ТОВ «Маркер медіа»
Бенефіціар – Денис Сезін. Як вказує видання «Детектор медіа», у 2017 році Держкіно анулювало прокатні посвідчення трьох фільмів компанії «Маркер медіа», тому що було виявлено, що це продукт російського виробництва.
«Прокатне посвідчення анульовано за подачу недостовірних даних. Ми уточнили й виявили, що це російський продукт, а не україно-російський, як його нам подавали. Власне це було причиною ануляції», — сказав Сергій Неретін, який тоді був заступником голови Держкіно.