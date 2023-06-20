Платформа иновещания заказала производство телепроектов за более 9 млн грн у компании, которая занималась прокатом российских фильмов

Детали

Речь идет об изготовлении четырех шоу под рабочими названиями «Кулинарное шоу» (на него направлено 3 млн 132 тыс. грн), «Разговорная студия» (2 млн 575 тыс. 200 грн), «Историческая ретроспектива» (1 млн 981 тыс. 200 грн), «Скрытый угол» (1 млн 614 тыс. грн).

«Кулинарное шоу» - должно знакомить иностранных зрителей с общей культурой разных стран мира и находить общие традиции, особенности приготовления одинаковых продуктов в разных странах и продвигать как важность, так и влияние Украины.

«Разговорная студия» - в рамках программы будет происходить обсуждение экспертами тем, проблематики по различным темам, поиск решений, выводов, прогнозов. В программе будет задействовано двое ведущих, которые будут общаться с гостями, находящимися в студии или же приобщаться по видео или телефону.

«Историческая ретроспектива» - имеет целью опровержение антинаучных мифов и фейков, стереотипов как о европейских странах так и об Украине.

Что касается проекта «Скрытый угол», то из договора известны только его технические характеристики, в частности то, что один выпуск будет длиться 10 минут.

Все программы должны быть изготовлены до конца этого года. Язык программ – английский. Все договора уже заключены.

И вполне можно согласиться с необходимостью продвижения украинской культуры в мире и необходимостью разбития фейков, однако, следует заметить, что заниматься изготовлением программ будет компания, которой в свое время были аннулированы прокатные удостоверения на три фильма, которые оказались российскими.

ООО «Маркер медиа»

Бенефициар – Денис Сезин. Как указывает издание «Детектор медиа», в 2017 году Госкино аннулировало прокатные удостоверения трех фильмов компании «Маркер медиа», потому что было обнаружено, что это продукт российского производства.

«Прокатное удостоверение аннулировано за подачу недостоверных данных. Мы уточнили и обнаружили, что это российский продукт, а не украино-российский, как его нам подавали. Собственно это было причиной аннуляции», — сказал Сергей Неретин, который тогда был заместителем председателя Госкино.