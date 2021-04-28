Планували розпилити хлор: у Луганській області проти військових готували теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Луганській області проти військових готували теракт - планували розпилити хлор в місці їх дислокації, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
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“... викрито протиправну діяльність терористичної групи, яка діяла на території Луганської області (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
За даним слідства, учасники групи готували вчинення злочину на одному з об’єктів інженерної інфраструктури Луганської області, де тимчасово дислокується підрозділ Збройних Сил України. Зокрема, ними планувалося розпилення отруйної речовини — хлору в приміщеннях, де перебувають військовослужбовці, з метою заподіяння шкоди їх життю та здоров’ю.
За результатами проведених слідчих дій, злочин вдалося попередити.
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У двох учасників групи виявлено та вилучено засоби і знаряддя для збору та передачі співробітнику так званого Міністерства держбезпеки “ЛНР” інформації щодо оборонної сфери. Дані про розташування оборонних об’єктів, позиції Збройних Сил України та передислокацію військової техніки вони отримували, в тому числі, від військовослужбовця ЗСУ.
Додамо
Наразі організатора групи затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім учасникам групи та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.