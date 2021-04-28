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Планировали распылить хлор: в Луганской области против военных готовили теракт

Планировали распылить хлор: в Луганской области против военных готовили теракт

Киев  •  УНН

 • 14022 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Луганской области против военных готовили теракт - планировали распылить хлор в месте их дислокации, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Цитата

"... разоблачена противоправная деятельность террористической группы, которая действовала на территории Луганской области (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, участники группы готовили совершение преступления на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области, где временно дислоцируется подразделение Вооруженных Сил Украины. В частности, ими планировалось распыления отравляющего вещества - хлора в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью.

По результатам проведенных следственных действий, преступление удалось предотвратить.

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У двух участников группы обнаружено и изъято средства и орудия для сбора и передачи сотруднику так называемого Министерства госбезопасности "ЛНР" информации по оборонной сфере. Данные о расположении оборонных объектов, позиции Вооруженных Сил Украины и передислокацию военной техники они получали, в том числе, от военнослужащего ВСУ.

Добавим

Сейчас организатора группы задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении всех участников группы и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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