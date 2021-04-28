Планировали распылить хлор: в Луганской области против военных готовили теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Луганской области против военных готовили теракт - планировали распылить хлор в месте их дислокации, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Цитата
"... разоблачена противоправная деятельность террористической группы, которая действовала на территории Луганской области (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, участники группы готовили совершение преступления на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области, где временно дислоцируется подразделение Вооруженных Сил Украины. В частности, ими планировалось распыления отравляющего вещества - хлора в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью.
По результатам проведенных следственных действий, преступление удалось предотвратить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве задержали участника создания "Разведывательного управления ДНР": готовил ряд терактов и диверсий
У двух участников группы обнаружено и изъято средства и орудия для сбора и передачи сотруднику так называемого Министерства госбезопасности "ЛНР" информации по оборонной сфере. Данные о расположении оборонных объектов, позиции Вооруженных Сил Украины и передислокацию военной техники они получали, в том числе, от военнослужащего ВСУ.
Добавим
Сейчас организатора группы задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении всех участников группы и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.