"План знищення Америки": Трамп різко розкритикував бюджетну резолюцію від партії Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп в середу розкритикував зусилля демократів у Сенаті з просування пакету видатків обсягом 3,5 трильйона доларів, назвавши його "комуністичним планом знищення Америки" і закликавши американців "прокинутися", пише УНН з посиланням на The Hill.
Деталі
Трамп виступив із заявою через Save America PAC через кілька годин після того, як Сенат проголосував 50 голоcами "за" з 49 "проти" за ухвалення резолюції щодо такого бюджету як першого кроку до ухвалення плану видатків без підтримки Республіканської партії.
Колишній президент, який в останні дні використовував свій PAC, щоб висловити критику з приводу двопартійного законопроекту щодо інфраструктури на 1 трильйон доларів, офіційно ухваленому Сенатом у вівторок, сказав своїм прихильникам у середу, що "поки ви всі спали, радикальні демократи просунули план, який буде відомим як комуністичний план знищення Америки вартістю 3,5 трильйона доларів".
Далі він сказав, що план "підвищує податки до таких, яких ми ніколи не бачили, а також робить дорожчими багато речей, які ви купуєте щодня (бензин, продукти і багато іншого)".
У службовій записці, спрямованій сенаторам-демократам цього тижня, вказано, що пакет витрат буде включати кілька головних пріоритетів демократів, включаючи імміграційну реформу, боротьбу зі зміною клімату та безплатні громадські коледжі.
Очікується, що він також торкнеться фінансування догляду за дітьми, охорони здоров'я, житла, освіти, професійного навчання та виробництва, при цьому демократи пропонують оплатити це частково за рахунок підвищення податків для багатих людей і деяких корпорацій.
Доповнення
У травні повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп, заблокований у масштабних соціальних мережах, запустив власну онлайн-платформу для публікації звернень до своїх прихильників.
Комітет політичної дії (PAC) Save America - новий рух, заснований колишнім президентом США Дональдом Трампом.