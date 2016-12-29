План "Сирена" ввели в Одеській області: поліція шукає підозрюваного в убивстві жінки та дитини
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Правоохоронці Одеської області розшукують 31-річного чоловіка, якого підозрюють в убивстві жінки та дитини. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.
Як повдіомили у поліції, після убивства зловмисник на автомобілі намагався втекти із місця події.
Правоохоронці та бійці Нацгвардії розшукують підозрюваного.
За даним фактом вже відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ.
Нагадаємо, вбивсто сталося сьогодні в смт. Овідіополь. Чоловік відрізав голову жінці та дитині, після чого підпалив будинок.