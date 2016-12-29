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План "Сирена" ввели в Одесской области: полиция ищет подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

Киев • УНН

 • 9070 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правоохранители Одесской области разыскивают 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и ребенка. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Как сообщили в полиции, после убийства злоумышленник на автомобиле пытался скрыться с места преступления.

Правоохранители и бойцы Нацгвардии разыскивают подозреваемого.

По данному факту уже открыто уголовное производство по ст. 115 УК.

Напомним, убийство произошло сегодня в пгт. Овидиополь. Мужчина отрезал голову женщине и ребенку, после чего поджег дом.

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