План "Сирена" ввели в Одесской области: полиция ищет подозреваемого в убийстве женщины и ребенка
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правоохранители Одесской области разыскивают 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и ребенка. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
Как сообщили в полиции, после убийства злоумышленник на автомобиле пытался скрыться с места преступления.
Правоохранители и бойцы Нацгвардии разыскивают подозреваемого.
По данному факту уже открыто уголовное производство по ст. 115 УК.
Напомним, убийство произошло сегодня в пгт. Овидиополь. Мужчина отрезал голову женщине и ребенку, после чего поджег дом.