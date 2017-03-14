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У Хмельницькому ввели план "Перехоплення"

У Хмельницькому ввели план "Перехоплення"

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 березня. УНН. У Хмельницькому оголошено план "Перехоплення", правоохоронці розшукують вбивць 38-річного хмельничанина, повідомили у секторі комунікацій  ГУ НП  у Хмельницькій області, передає УНН.

“Вранці у Чемеровецькому районі було виявлено тіло 38 річного мешканця Хмельницького. Слідство встановило, що загиблий приїхав в с.Юрківці, Чемеровецького району Хмельницької області, на власному авто Peugeot Partner. Як встановили під час судово-медичної експертизи, смерть настала в наслідок відкритої черепно-мозкової травми.

Наразі слідчі встановлюють осіб, які можуть бути причетні до сметрі, а в області оголошено план "Перехоплення", - повідомив речник патрульної поліції міста Роман Мартинюк
Також він зазначив, що вбивці викрали авто.

"Патрульні поліції перевіряють усі автомобілі цієї марки на в'їздах і виїздах обласного центру...всім патрульним розіслано орієнтування на дане авто”.

Як повідомляв УНН, Дніпровська поліція спіймала жінку, яка зарізала сестру.

Українські Національні Новини

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