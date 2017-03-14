У Хмельницькому ввели план "Перехоплення"
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 березня. УНН. У Хмельницькому оголошено план "Перехоплення", правоохоронці розшукують вбивць 38-річного хмельничанина, повідомили у секторі комунікацій ГУ НП у Хмельницькій області, передає УНН.
“Вранці у Чемеровецькому районі було виявлено тіло 38 річного мешканця Хмельницького. Слідство встановило, що загиблий приїхав в с.Юрківці, Чемеровецького району Хмельницької області, на власному авто Peugeot Partner. Як встановили під час судово-медичної експертизи, смерть настала в наслідок відкритої черепно-мозкової травми.
Наразі слідчі встановлюють осіб, які можуть бути причетні до сметрі, а в області оголошено план "Перехоплення", - повідомив речник патрульної поліції міста Роман Мартинюк
Також він зазначив, що вбивці викрали авто.
"Патрульні поліції перевіряють усі автомобілі цієї марки на в'їздах і виїздах обласного центру...всім патрульним розіслано орієнтування на дане авто”.
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