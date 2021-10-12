План держзапозичень не виконується: у Рахунковій палаті кажуть, не допомогли й надходження від МВФ

Обсяг невиконання плану надходжень загального фонду державного бюджету з початку року зростає. Голова Рахункової палати підкреслив, що менші плану надходження від державних запозичень і приватизації держмайна.

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“Від запозичень надійшло на 103 млрд грн (22%) менше плану. Зокрема від розміщення ОВДП недоотримали 54,5 млрд грн (17,2%) від плану. Зовнішні запозичення на 48,8 млрд грн, або (33%) менше плану, і це включаючи зарахування до загального фонду держбюджету частини надходжень від МВФ унаслідок розподілу спеціальних прав запозичення в сумі 1 млрд СПЗ, що еквівалентно 37,9 млрд гривень”, – зауважив Валерій Пацкан, якого цитує пресслужба РП.

Він також додав, що від приватизації державного майна надійшло лише 1,8 млрд грн, що менше плану на 9,6 млрд грн (84,3%).

“У результаті, надходження загального фонду менші плану на 83,8 млрд грн (6,8%). Мушу констатувати, що сума невиконання плану надходжень загального фонду держбюджету у січні-вересні зросла, порівняно з першим півріччям (63 млрд гривень)”, – зазначив голова Рахункової палати.

Деталі

При цьому він зазначив, що більше плану на три квартали отримали доходів і коштів від повернення кредитів.

“План доходів загального фонду на січень–вересень перевиконаний на 28,6 млрд грн (3,8%). Зокрема, рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення – на 11 млрд грн (42,8%); ПДВ із вироблених в України товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 10 млрд грн (9,6%); ПДВ із ввезених на митну територію України товарів – на 6 млрд грн (2,5%). Кредитів повернули на 562 млн грн (10,8%) більше плану”, – розповів Пацкан.

Для порівняння, у січні–вересні 2020 року невиконання доходів загального фонду – 10 млрд грн (1,5%).

Доповнення

Проблема невиконання плану запозичень тягнеться ще з початку року. Частина цих запозичень мали б надійти за рахунок траншу за програмою співпраці з МВФ, який досі не отримано. При цьому відсутність зовнішніх запозичень означає збільшення потреби у внутрішніх запозиченнях в майбутні місяці. При невиконанні плану запозичень Україна має великі шанси знову зіткнутись із кризою фінансування бюджетних видатків, яку вона пережила у жовтні-листопаді 2020 року, вказують експерти.

Тоді труднощі виникли з фінансуванням незахищених статей. Загалом невиконання плану видатків за 2020 рік сягнуло 5% - понад 67 млрд грн, повідомляли у Рахунковій палаті.

Дефіцит державного бюджету за січень-вересень 2021 року перевищив 37 млрд грн, зрісши у шість разів проти цифри місяцем раніше, у тому числі за загальним фондом дефіцит сягнув 39,8 млрд грн. При цьому за січень-вересень 2021 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 827,1 млрд грн, недовиконання плану на 7,7%. Аналітики зазначають, що невиконання плану видатків є негативним явищем і традиційно призводить до накопичення потреби у фінансуванні видатків наприкінці року. "Швидке" дофінансовування видатків може призвести як до підвищення цін, так і до послаблення курсу гривні.